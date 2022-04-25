На Великдень 24 квітня, в Енергодар вдалося доставити важливий гуманітарний та технічний вантаж. Загальний об'єм допомоги склав понад 20 тонн.

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Що доставили в Енергодар

Повідомляється, що в Енергодар прибув вантаж, який необхідний для роботи атомною та теплової електростанцій. Окрім того, у місто доставили пальне, яке необхідне для комунальників, аварійних бригад та надзвичайників.

Окрім того, в Енергодар привезли важливі медикаменти та адресні посилки.

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