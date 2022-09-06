В Энергодаре несколько часов раздаются взрывы, враг продолжает провокации: "прилеты" были в 5 местах

Во временно оккупированном Энергодаре уже несколько часов раздаются взрывы. Известно, что россия уже ударила по меньшей мере по 5 местам.

В городе снова частично пропал свет и вода. Соответствующую информацию сообщил мэр Энергодара, а также местные издания. Взрывы в городе раздаются ориентировочно с 19:14 6 сентября.

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Оккупанты снова обстреляли Энергодар

Прямо сейчас (говорится о 19:32 6 сентября – 24 канал) в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов,

– сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

Он добавил, где в городе опасно. В частности,:

попадание возле "Газового Хозяйства" 1 микрорайон возле Детско-юношеской спортивной школы;

обстрелы рядом с гаражным кооперативом "ГСК-1";

обстрелы вблизи "Городского парка";

обстрелы рядом с магазином "Галина" и "Оптовик";

обстрелы рядом с подстанцией "Луч".

"Всем оставаться в укрытиях, также продолжаются обстрелы и провокации противоположного берега Никополь – Марганец", – добавил городской голова Энергодара.

Также он написал, что житель города рассказал: сначала слышит вылет, свист, а через 1-3 секунды – "прилет".

Более того, в телеграмм-канале "Энергодар инфо" написали, что после обстрела подстанции "Луч" в городе частично исчезли свет и вода .

Есть опасность для некоторых жителей Никопольского района

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предупредил жителей о новых провокациях со взрывами в Энергодаре.

Жители прибрежных территорий Никопольского района – будьте внимательны и ограничьте пребывание на открытых территориях,

– написал Евтушенко.

Впоследствии ориентировочно в 21:12 глава Никопольской районной военной администрации сообщил, что:

к вечеру 6 сентября россияне несколько раз стреляли из ствольной артиллерии в сторону Марганецкой территориальной общины;

снаряды упали в открытой местности;

к счастью, пострадавших и погибших нет.

По его данным, в других населенных пунктах района день прошел без чрезвычайных ситуаций. Однако россияне ориентировочно в 19:20 обстреляли Энергодар с близлежащих территорий. После этого начали "разгонять" тезис об обстрелах с нашего берега водохранилища.

Похоже, ночью планируют делать "ответку". Так они называют ночные обстрелы мирных населённых пунктов нашего района. Прошу жителей прибрежных территорий (города, села, поселка) находиться в хранилищах, или воспользоваться правилом двух стен,

– призвал глава районной администрации.

Что происходит в Энергодаре и на ЗАЭС

Следует вспомнить, что ориентировочно в 12:20 6 сентября враг также атаковал город. Именно после этого в Энергодаре исчезли свет и вода.

Хотя проблемы были и 5 сентября. В частности, тогда без электроснабжения оставалось более 35 тысяч потребителей, без газа – более 226 тысяч. Все это из-за провокаций и обстрелов россиян.

Своими действиями оккупанты создают угрозу ядерной катастрофы, ведь Запорожская атомная электростанция состоит из 6 энергоблоков и является самой большой АЭС в Европе.

Еще 5 сентября на ЗАЭС отключили последний 6-й блок. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, это произошло в результате пожара под линией ЛЭП.

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