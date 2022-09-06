В Энергодаре несколько часов раздаются взрывы, враг продолжает провокации: "прилеты" были в 5 местах
Источник:Дмитрий Орлов
Во временно оккупированном Энергодаре уже несколько часов раздаются взрывы. Известно, что россия уже ударила по меньшей мере по 5 местам.
В городе снова частично пропал свет и вода. Соответствующую информацию сообщил мэр Энергодара, а также местные издания. Взрывы в городе раздаются ориентировочно с 19:14 6 сентября.
Читайте также России безразлично выводы МАГАТЭ, – Зеленский об очередном обстреле ЗАЭС
Оккупанты снова обстреляли Энергодар
Прямо сейчас (говорится о 19:32 6 сентября – 24 канал) в городе Энергодар раздаются взрывы, провокации продолжаются, обстрелы со стороны оккупантов,
– сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
Он добавил, где в городе опасно. В частности,:
- попадание возле "Газового Хозяйства" 1 микрорайон возле Детско-юношеской спортивной школы;
- обстрелы рядом с гаражным кооперативом "ГСК-1";
- обстрелы вблизи "Городского парка";
- обстрелы рядом с магазином "Галина" и "Оптовик";
- обстрелы рядом с подстанцией "Луч".
"Всем оставаться в укрытиях, также продолжаются обстрелы и провокации противоположного берега Никополь – Марганец", – добавил городской голова Энергодара.
Также он написал, что житель города рассказал: сначала слышит вылет, свист, а через 1-3 секунды – "прилет".
Более того, в телеграмм-канале "Энергодар инфо" написали, что после обстрела подстанции "Луч" в городе частично исчезли свет и вода .
Есть опасность для некоторых жителей Никопольского района
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предупредил жителей о новых провокациях со взрывами в Энергодаре.
Жители прибрежных территорий Никопольского района – будьте внимательны и ограничьте пребывание на открытых территориях,
– написал Евтушенко.
Впоследствии ориентировочно в 21:12 глава Никопольской районной военной администрации сообщил, что:
- к вечеру 6 сентября россияне несколько раз стреляли из ствольной артиллерии в сторону Марганецкой территориальной общины;
- снаряды упали в открытой местности;
- к счастью, пострадавших и погибших нет.
По его данным, в других населенных пунктах района день прошел без чрезвычайных ситуаций. Однако россияне ориентировочно в 19:20 обстреляли Энергодар с близлежащих территорий. После этого начали "разгонять" тезис об обстрелах с нашего берега водохранилища.
Похоже, ночью планируют делать "ответку". Так они называют ночные обстрелы мирных населённых пунктов нашего района. Прошу жителей прибрежных территорий (города, села, поселка) находиться в хранилищах, или воспользоваться правилом двух стен,
– призвал глава районной администрации.
Что происходит в Энергодаре и на ЗАЭС
Следует вспомнить, что ориентировочно в 12:20 6 сентября враг также атаковал город. Именно после этого в Энергодаре исчезли свет и вода.
Хотя проблемы были и 5 сентября. В частности, тогда без электроснабжения оставалось более 35 тысяч потребителей, без газа – более 226 тысяч. Все это из-за провокаций и обстрелов россиян.
Своими действиями оккупанты создают угрозу ядерной катастрофы, ведь Запорожская атомная электростанция состоит из 6 энергоблоков и является самой большой АЭС в Европе.
Еще 5 сентября на ЗАЭС отключили последний 6-й блок. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, это произошло в результате пожара под линией ЛЭП.
Смотрите также – в Энергодаре на весь город раздался мощный взрыв: видео