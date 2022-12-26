В Энгельсе сильный пожар на аэродроме, СМИ сообщили о жертвах – власти говорят, что "угрозы нет"
В российском Энгельсе в районе аэродрома произошел пожар после громкого взрыва. РосСМИ сообщают о пострадавших и жертве. Однако власти настаивают, что все под контролем.
Взрывы раздались около 1:00 по киевскому времени. Тогда же в Энгельсе объявляли воздушную тревогу .
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СМИ сообщили о пострадавших
Отмечается, что площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. В результате пожара, по данным СМИ погибли 3 человека, еще 4 были госпитализированы.
В России взялись успокаивать граждан
В то же время, губернатор Саратовской области России Роман Бусаргин после взрывов в Энгельсе написал, что "угрозы для жителей абсолютно нет". Насчет пострадавших он никак не прокомментировал.
Никакой угрозы для жителей совершенно нет. Все истории об эвакуации из города – наглая ложь, созданная далеко за пределами страны,
– отметил Бусаргин.
Он добавил, что данные о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры.
Что произошло в Энгельсе
Тот факт, что к утру взрывы не подтвердили взрывы – не удивляет. Это обычная практика россиян.
Сирена в районе аэродрома "Энгельс": смотрите видео
И несмотря на то, что в сети уже полно видео, на которых слышны мощные взрывы, а местные пишут, что в домах недалеко от аэродрома выбило окна, они снова будут пытаться скрыть событие.
Придумают очередную басню, что кто-то случайно нажимает кнопку оповещения воздушной тревоги; кто-то не в том месте покурил или проблемы с проводкой. Любые версии, чтобы сдержать панику россиян, и без того уже на грани.
Интересно, что некоторые пропагандисты традиционно начинают распространять информацию о якобы беспилотнике, который удалось сбить. Не хочется быть категоричными, но что-то маловероятно, чтобы "сбитые беспилотники" падали так громко.
Кратко о предварительных взрывах на аэродроме в Энгельсе
- Они произошли 5 декабря в районе аэродрома "Энгельс-2". Россияне убеждены, что на аэродром прилетел беспилотник, повредивший два бомбардировщика Ту-95 .
- В Воздушных силах ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что Украина "еще ничего не начинала" . Глава Минобороны Алексей Резников нашел последовательность "хлопка" у россиян.