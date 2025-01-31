В эпицентре удара в Одессе были норвежские дипломатические представители, – Зеленский

Россия атаковала Одессу ракетами вечером 31 января. В эпицентре вражеского удара были дипломатические представители Норвегии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Президент подчеркнул, это абсолютно сознательный удар российских террористов.

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Атака на Одессу 31 января

Зеленский констатировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по историческому центру Одессы. Предварительно, атаковали баллистикой.

Абсолютно сознательный удар российских террористов. К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители,

– подчеркнул президент.

Также добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства удара России. Зеленский отметил, делается все, чтобы помочь людям.

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Россия нанесла ракетный удар по Одессе / Фото из телеграма Зеленского