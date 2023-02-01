Отвлечься не получится: хакеры показали в Эрмитаже зверства россиян в Буче

Россияне поддерживают геноцид, который оккупанты совершают в Украине. В то же время некоторые делают вид, будто не замечают зверств российских военных в Украине. Хакеры решили напомнить о них в Эрмитаже.

Сообщение о зверствах россиян в Буче появилось на электронном табло в Эрмитаже. Какую именно информацию опубликовали, пока неизвестно.

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Изображения на экранах срочно отключены. По предварительным данным, хакерскую атаку совершили дистанционно.

Зверства россиян на Киевщине – главное

Весной 2022 года Киевскую область освободили от российских оккупантов. То, что увидели на деоккупированных территориях, шокировало весь мир. На улицах лежали тела замученных местных жителей со связанными руками.

Сильно разрушенные улицы города усеяны трупами. Среди погибших был даже 14-летний мальчик. На многих телах были повязки, которыми люди показывали оккупантам, что не имеют оружия. Все эти люди были расстреляны – им стреляли в затылок.

– рассказал мэр Бучи после освобождения города.

Зверства в Буче русские захватчики совершили умышленно. Россияне стремились уничтожить как можно больше украинцев.

Владимир Зеленский заметил, что это геноцид – уничтожение целой нации и народа. Михаил Подоляк подчеркнул: то, что совершили российские захватчики в Буче, – настоящий ад 21 века.