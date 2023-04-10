В Эстонии мужчина носил футболку с надписью "СССР": как его наказали

9 мая 2022 года в Эстонии 61-летний мужчина пришел к советскому танку-памятнику в футболке с надписью "СССР". Инцидент произошел в городе Нарва.

Идашская префектура оштрафовала нарушителя на 444 евро. Решение приняли еще 24 ноября, но в законную силу оно вступило только на этой неделе, когда кассационную жалобу мужчины не принял к рассмотрению Государственный суд.

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Детали дела

По информации следствия, 61-летний мужчина пришел в установленный между Нарвой и Нарва-Йиесуу танк-памятник в футболке красного цвета с надписью "СССР" и гербом Советского Союза.

Демонстрация такой футболки 9 мая является актом провокации, напрямую связанным с оправданием совершения международного преступления и не имеющего ничего общего с увековечением памяти павших.

– говорится в решении суда.

Более того, во время судебного заседания мужчина также подтвердил свою поддержку агрессии России против Украины.

Полиция добавляет, что мужчина при виде полицейского патруля пытался спрятать футболку под курткой. Итак, он понимал, что носить одежду с такой символикой запрещено.

Суд расценил вину мужчины как среднюю, поскольку благодаря вмешательству полицейских запрещенную символику он демонстрировал лишь "в короткий промежуток времени и относительно небольшое количество людей".

Согласно решению суда, житель Нарвы сможет выплачивать штраф в течение полугода ежемесячными платежами в размере 74 евро.

Статья, по которой против мужчины открыли производство, касается оправдания и поддержки международных преступлений, актов агрессии, геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений. Максимальный штраф за нее – 1200 евро или арест.

Напомним, что в Украине и во всем мире активно идет декоммунизация. Да, в Финляндии наконец снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина Произошло это 4 октября в городе Котка, где стоял бюст. Увидеть это пришли десятки человек. Некоторые даже принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж памятника.