Гендиректор ЮНЕСКО выразила соболезнования относительно смерти пропагандиста Журавлева в Украине

Генеральный директор Специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле решила посочувствовать гибели российского пропагандиста и боевика Ростислава Журавлева. Он погиб при обстреле в Украине.

На сайте ЮНЕСКО 23 июля 2023 года появился пресс-релиз, в котором выражаются соболезнования гибели пропагандиста. Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области.

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Что заявили в ЮНЕСКО

Выражаю соболезнования по поводу смерти Ростислава Журавлева и призываю расследовать ее обстоятельства. Журналисты играют важную роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены,

– заявила Одри Азуле.

Она также призвала соблюдать международное гуманитарное право, включая Резолюцию Совета Безопасности ООН по "защите журналистов в условиях конфликта".

Стоит отметить, что Ростислав Журавлев считался пропагандистом российского государственного пропагандистского СМИ, активно распространяющего пропаганду и ложь. А сам Журавлев, у которого была "ксива" журналиста, с 2014 года был боевиком.

Что нужно знать о Журавлеве

Источники 24 Канала рассказали, что Ростислав Журавлев был настоящим нацистом из представителей российской политической партии "Другая Россия". С 2014 года начал отмечаться еще в Крыму. Так, он:

в 2014 году заехал как журналист в Крым, впоследствии там появились "зеленые человечки";

Журавлев в Крыму участвовал в оккупации полуострова вместе с Гиркиным и другими россиянами;

был пропагандистом в Донецке, далее – боевиком в отрядах казаков в так называемой псевдореспублике в Луганской области.

Журналист Денис Казанский рассказал, что Журавлев в 2014 году вместе с Губаревым штурмовал Донецкую ОГА и был одним из первых "российских туристов", которого идентифицировали в Донецке: "Таких, как он, тогда посылали из России в Луганск и Донецк, чтобы начать на Донбассе беспорядки и насилие, поскольку местные были не готовы".

Когда было нужно, он журналист. Когда не нужно – боевик. И шкварнули его не с камерой в руках, а с калашем (автоматом Калашникова – 24 Канал),

– заявили источники 24 Канала.

Ростислав Журавлев был боевиком и пропагандистом

Пропагандисты попали под обстрел