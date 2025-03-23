Финальный маневр закончился катастрофой: в Южной Африке во время авиашоу разбился самолет

Во время авиашоу West Coast Air Show в городе Салданья Южной Африки разбился самолет. Опытный пилот выполнял маневр, но борт резко потерял высоту.

К сожалению, пилот погиб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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На авиашоу разбился самолет

В субботу, 22 марта, в южноафриканском городе Салданья проходило традиционное авиашоу West Coast Air Show. К сожалению, во время одного из полетов разбился самолет.

Момент авиакатастрофы попал на видео. На нем видно, как борт выполняет маневр, а после – резко теряет высоту и разбивается. Люди, которые снимали авиашоу, зафиксировали и момент авиакатастрофы.

Самолет разбился на авиашоу: смотрите видео

Организаторы авиашоу сообщили, что пилот, который управлял самолетом, погиб. В сети также назвали имя погибшего – Джеймс О'Коннелл. Организаторы заявили, что пилот выполнял маневры на Impala Mark 1 – любимом боевом самолете, который имеет глубокое историческое значение для многих южноафриканцев. Организаторы добавили, что это был особенно важный момент, поскольку самолет Impala не видели на авиашоу много лет.

Погибший пилот Джеймс О'Коннелл / Фото West Coast Air Show

Свидетели авиакатастрофы сообщили, что все как будто происходило по плану, но во время финального маневра самолет резко потерял высоту и упал. Сообщается, что обломки борта сразу загорелись, а пилот Джеймс О'Коннелл – не успел катапультироваться. Спасатели оперативно прибыли на место катастрофы, но не успели реанимировать пилота.

Сейчас спецслужбы устанавливают все причины и обстоятельства трагедии на авиашоу.

Ранее в американском Денвере вспыхнул самолет со 172 пассажирами. К счастью, спасатели оперативно укротили огонь.