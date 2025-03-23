На жаль, пілот загинув. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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На авіашоу розбився літак

У суботу, 22 березня, у південноафриканському місті Салданья проходило традиційне авіашоу West Coast Air Show. На жаль, під час одного з польотів розбився літак.

Момент авіакатастрофи потрапив на відео. На ньому видно, як борт виконує маневр, а після – різко втрачає висоту і розбивається. Люди, які знімали авіашоу, зафіксували й момент авіакатастрофи.

Літак розбився на авіашоу: дивіться відео

Організатори авіашоу повідомили, що пілот, який керував літаком, загинув. У мережі також назвали ім'я загиблого – Джеймс О'Коннелл. Організатори заявили, що пілот виконував маневри на Impala Mark 1 – улюбленому бойовому літаку, який має глибоке історичне значення для багатьох південноафриканців. Організатори додали, що це був особливо важливий момент, оскільки літак Impala не бачили на авіашоу багато років.

Загиблий пілот Джеймс О'Коннелл / Фото West Coast Air Show

Свідки авіакатастрофи повідомили, що все наче відбувалося за планом, але під час фінального маневру літак різко втратив висоту і впав. Повідомляється, що уламки борта відразу загорілися, а пілот Джеймс О'Коннелл – не встиг катапультуватися. Рятувальники оперативно прибули на місце катастрофи, але не встигли реанімувати пілота.

Наразі спецслужби встановлюють усі причини та обставини трагедії на авіашоу.

Раніше в американському Денвері спалахнув літак зі 172 пасажирами. На щастя, рятувальники оперативно приборкали вогонь.