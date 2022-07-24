В Кадиевке разрушили казарму с российскими военными: оккупанты считают потери

24 июля 2022 , 10:04
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Украинские военные наносят врагу потери по всем направлениям. 23 июля они атаковали противника в оккупированной Кадиевке в Луганской области.

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Под удар Вооруженных сил Украины попало помещение, где находились российские военные. Потери оккупантов еще устанавливают.

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За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и в Донецкой области. Это не позволяет врагу атаковать более интенсивно. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть,
– рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кроме того, под огонь нашей артиллерии попали только прибывшие на ротацию российские военные в Лисичанске. В частности, ВСУ атаковали отряд сахалинского омона. На концерт к Кобзону отправили 12 вражеских спецназовцев.

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Автор: Софія Мінджоса