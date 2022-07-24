В Кадиевке разрушили казарму с российскими военными: оккупанты считают потери

Украинские военные наносят врагу потери по всем направлениям. 23 июля они атаковали противника в оккупированной Кадиевке в Луганской области.

Как ВСУ уничтожают оккупантов

Под удар Вооруженных сил Украины попало помещение, где находились российские военные. Потери оккупантов еще устанавливают.

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За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и в Донецкой области. Это не позволяет врагу атаковать более интенсивно. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть,

– рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Кроме того, под огонь нашей артиллерии попали только прибывшие на ротацию российские военные в Лисичанске. В частности, ВСУ атаковали отряд сахалинского омона. На концерт к Кобзону отправили 12 вражеских спецназовцев.

Потери врага на войне против Украины: что известно

Под утро 24 июля в оккупированной Каховке Херсонской области раздались звуки взрывов. Вероятно, это вспыхнули российские склады с боеприпасами.

За сутки 23 июля наши защитники ликвидировали еще 280 путинских солдат, 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 крылатые ракеты. Общие потери вражеской армии составили уже 39520 бойцов.

24 июля звуки взрывов прогремели в Хмельницкой области. В ОВА сообщили, что сработала противовоздушная оборона.

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