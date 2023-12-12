В каких городах не работает система оповещения о тревоге из-за сбоя в работе Kyivstar

Сбой в работе мобильного оператора Киевстар влияет на постоянство работы системы оповещения о воздушной тревоге. В частности, сирены временно не работают в Сумах.

Об этом сообщил Сумской горсовет. Там также рассказали, как жителям узнавать потенциальную угрозу. 24 Канал информирует, какова ситуация относительно работы системы оповещения об опасности в других регионах.

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На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещения общества во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС,

– говорится в сообщении.

Также горсовет призвал отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах.

Какая ситуация в других областях

Киев и область

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что сбой в работе Киевстара не влияет на постоянство работы системы оповещения о воздушной тревоге в столице.

Там подчеркнули, что даже в случае отсутствия электроснабжения модернизированная часть системы оповещения будет работать автономно.

При этом в Борисполе Киевской области система оповещения о воздушной тревоге перестала работать.

В Харькове сирены не работают частично

В то же время в связи с проведением технических работ некоторое время часть сирен системы оповещения не будет работать. в Харькове. Об этом сообщили в Харьковской ОВА, отметив, что пока гражданам следует пользоваться официальным мобильным приложением "Воздушная тревога".

В Днепре тоже система оповещения "легла"

Из-за хакерской атаки на Киевстар не работает система оповещения о воздушной тревоге и в Днепре. Об этом предупредил Днепровский городской совет.

Узнать о начале или отбое воздушной тревоги горожане могут в официальном телеграмм-каналы да в вайбер-сообществу. Кроме того, тревогу объявляют на радио и местных телеканалах.

Во Львове система работает

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что жители области не должны волноваться по поводу системы оповещения о тревоге в контексте сбоя в работе Киевстар.

"Масштабный сбой в работе мобильного оператора Киевстар на работу системы оповещения в нашей области не влияет! В случае воздушной тревоги, если вам не придет уведомление по телеграммам, вы услышите его через громкоговорители на улице", – сообщил Козицкий.

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