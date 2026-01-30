Зеленский назвал города, где усилят защиту от дронов

Президент Зеленский 30 января провел совещание для развития малой противодроновой ПВО. По итогам обсуждений была согласована структура нового командования, которое будет отвечать именно за это направление противовоздушной обороны.

Речь идет также о новых подходах к управлению. Глава государства определил направления, где планируют существенно усилить защиту от российских дронов.

В каких городах усилят защиту от вражеских БпЛА?

Ежесуточно враг наносит удары по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры и общественному транспорту. В ответ на это необходимо усиливать защиту и активизировать собственные действия. Владимир Зеленский проинформировал, что сейчас продолжается работа над усовершенствованием сектора противодроновой ПВО в Воздушных силах ВСУ.

Так, Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумщины, где россияне устроили фактически постоянное "сафари" против людей станут теми регионами, где особенно будет усиливаться защита.

Вторым ключевым приоритетом, по словам Зеленского, является наращивание системы противодействия дронам-камикадзе типа "Шахед" и другим ударным беспилотникам России. Речь идет о создании дополнительных рубежей и расширении многоуровневой системы обороны.

Третья задача – системное распространение успешного боевого опыта подразделений Сил обороны Украины.

Каждое решение, которое сработало для одного подразделения, могло успешно использоваться также и другими украинскими подразделениями,

– отметил президент.