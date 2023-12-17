Когда гражданина могут принудительно доставить в военкомат: в ТЦК дали ответ

С первых дней войны вручение повесток по месту жительства было одним из основных способов оповещения военнообязанных. Теперь работников ТЦК будут сопровождать правоохранители.

С чем связано нововведение в эфире Украинского радио "Полтава" объяснил спикер областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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Борьба с уклонистами

По словам Истомина, изменение в процессе оповещения граждан призывного возраста призвано предотвратить уклонение от мобилизации. Эта норма рассчитана, прежде всего, на лиц, которые неоднократно нарушали правила воинского учета.

Так, если работники ТЦК в сопровождении полиции пришли к мужчине, который, например, ранее уже получал повестку, но игнорировал вызов, то теперь они могут принудительно доставить его в военкомат. Раньше сотрудники ТЦК самостоятельно этого сделать не могли, потому что не имеют таких полномочий, а полиция имеет.

Ранее, когда военнообязанный не появлялся за повесткой, его данные передавали в полицию и начинали поисковые мероприятия. Теперь сыска удастся избежать.

Кроме того, отметил Истомин, присутствие полиции позволит гражданам осознать, что действия ТЦК вполне законны. Желающие "откосить" уже не смогут придумать некую "незаконность" в действиях военных.

В Украине планируется изменить процесс мобилизации: что известно

В нашей стране на законодательном уровне хотят внести ряд изменений в законы о правилах мобилизации, военной службы и освобождения во время военного положения. Известно, что нововведения могут относиться к выдаче повесток. В частности, полномочия работников ТЦК предположительно расширят. Так, они смогут:

вести и аудио, и видеозаписи;

проверять приписные и документы.

Кроме того, депутаты хотят узаконить возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. Рассматривают вариант вручения повесток представителями органов исполнительной власти, а не только самоуправление.