Сестра погибшего мальчика находится в тяжелом состоянии, – Синегубов о пострадавших в Харькове

россияне 20 июля ударили по Харькову. Погибли три человека, среди которых несовершеннолетний мальчик. Его сестра находится в тяжелом состоянии.

Девочка сейчас находится в больнице. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 канал. Ужасающие последствия обстрела можно увидеть в эксклюзивных кадрах с места событий.

Важно В результате утренних обстрелов Харькова – 3 погибших, среди них 13-летний мальчик

Мирные люди просто стояли на остановке, когда россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, из "Ураганов" или "Смерчей".

Что известно об ударе по Харькову

оккупанты нанесли удар по Харькову утром около 09:01.

Обстрелы произошли уже после воздушной тревоги. Вражеские снаряды прилетели по Салтовке.

К сожалению, погибли 3 человека, среди них мужчина и женщина, а также 13-летний мальчик. Еще 1 человек получил ранения.

Отец погибшего подростка более 2 часов читал молитвы над телом сына. Человек все время держал его за руку.

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Синегубов призвал жителей Харьковской области не игнорировать воздушную тревогу, поскольку регион находится под прицельным огнем врага. Во время сирен нужно немедленно найти безопасное место и находиться там до отбоя.