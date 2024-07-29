Во время пожара в Калифорнии образовался огненный торнадо: зрелищное видео

В Калифорнии во время масштабного лесного пожара заметили редкое явление. Там образовался огненный торнадо.

Необычное явление зафиксировали в парке Файр вблизи города Чико. Зрелищными видео с места происшествия активно делятся в соцсетях очевидцы.

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Пожар стал шестым по мощности в истории штата

В Калифорнии сейчас бушует масштабный лесной пожар. По словам местных властей, он стал шестым по мощности в истории штата.

В AP сообщили, что полиция задержала возможного виновника пожара – 42-летнего мужчину, который якобы толкнул охваченную огнем машину в овраг в Чико, а затем скрылся.

Возгорание началось 24 июля в округе Батт и к 29 июля распространилось на еще три округа – Плумас, Шатса и Техама. С огнем борются 4 000 пожарных, некоторые из которых работают непрерывно еще с первого дня возгорания.

Известно, что пожар уничтожил по меньшей мере 66 зданий, но с каждым днем количество растет.

А на днях там заметили редкий огненный торнадо. Это явление возникает вследствие мощных лесных пожаров.

В Калифорнии заметили огненный торнадо: смотрите видео

На видео видно огненный вихрь. Ученые рассказывают, что потушить такое пламя практически невозможно.

Редкий огненный торнадо зафиксировали в Калифорнии: смотрите видео