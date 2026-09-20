Как сообщает издание hromadske, пожар произошел вечером 19 сентября вскоре после того, как из поселка уехала жена бывшего командира Дарина вместе с двумя детьми.

Подробности пожара в доме Лучанова

Местные жители рассказали, что перед появлением огня слышали серию взрывов, которые могли быть вызваны детонацией посторонних устройств.

Пожар в доме семьи экс-командира: смотрите видео hromadske

В селе Калиновка горел дом семьи Лучановых. Местные жители слышали три взрыва.



Перед этим в село приезжала Дарья Лучанова – жена экс-комбрига



Видео: Диана Буцко / hromadske pic.twitter.com/frkklVvXqo – hromadske (@HromadskeUA) 19 сентября 2026

Однако пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, отметили, что вероятной причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось потушить до того, как огонь распространился на остальные помещения дома. В настоящее время на месте работают соответствующие службы для установления окончательных причин происшествия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Станислава Лучанова задержали в июле 2026 года в Киеве по подозрению в организации похищения и убийства двух местных жителей – братьев Мосейчуков.

По версии следствия, бывший командир бригады вместе с подчиненными военными незаконно похитил гражданских лиц, после чего приказал их убить, чтобы скрыть следы преступления.

Сам Лучанов в суде отрицает свою причастность к гибели братьев.