Як повідомляє видання hromadske, пожежа сталася увечері 19 вересня незабаром після того, як із селища виїхала дружина екскомандира Дарина разом із двома дітьми.

Деталі пожежі в будинку Лучанова

Місцеві жителі розповіли, що перед появою вогню чули серію вибухів, які могли бути спричинені детонацією сторонніх пристроїв.

Пожежа в будинку родини екскомбрига: дивіться відео hromadske

У селі Калинівка горів будинок родини Лучанова. Місцеві чули три вибухи.



Перед цим до села приїжджала Дарина Лучанова — дружина екс-комбрига



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/frkklVvXqo — hromadske (@HromadskeUA) September 19, 2026

Однак пожежники, які оперативно прибули на місце події, зазначили, що ймовірною причиною займання могло стати замикання електропроводки.

Завдяки швидким діям рятувальників пожежу вдалося загасити до того, як вогонь поширився на решту приміщень будинку. Наразі на місці працюють відповідні служби для встановлення остаточних причин події.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Станіслава Лучанова затримали в липні 2026 року у Києві за підозрою в організації викрадення та вбивства двох місцевих жителів – братів Мосейчуків.

За версією слідства, колишній командир бригади разом із підпорядкованими військовими незаконно викрав цивільних осіб, після чого наказав їх убити, аби приховати сліди злочину.

Сам Лучанов у суді відкидає свою причетність до загибелі братів.