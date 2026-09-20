В Киевской области горел дом семьи подозреваемого бывшего командира бригады Лучанова

В селе Калиновка Киевской области загорелся дом семьи бывшего командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова, которого подозревают в убийстве местных жителей. Накануне возгорания местные жители слышали три взрыва, однако пожар удалось вовремя потушить.

Как сообщает издание hromadske, пожар произошел вечером 19 сентября вскоре после того, как из поселка уехала жена бывшего командира Дарина вместе с двумя детьми.

Подробности пожара в доме Лучанова

Местные жители рассказали, что перед появлением огня слышали серию взрывов, которые могли быть вызваны детонацией посторонних устройств.

Пожар в доме семьи экс-командира: смотрите видео hromadske

В селе Калиновка горел дом семьи Лучановых. Местные жители слышали три взрыва.



Перед этим в село приезжала Дарья Лучанова – жена экс-комбрига



Видео: Диана Буцко / hromadske pic.twitter.com/frkklVvXqo – hromadske (@HromadskeUA) 19 сентября 2026

Однако пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия, отметили, что вероятной причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке.

Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось потушить до того, как огонь распространился на остальные помещения дома. В настоящее время на месте работают соответствующие службы для установления окончательных причин происшествия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Станислава Лучанова задержали в июле 2026 года в Киеве по подозрению в организации похищения и убийства двух местных жителей – братьев Мосейчуков.

По версии следствия, бывший командир бригады вместе с подчиненными военными незаконно похитил гражданских лиц, после чего приказал их убить, чтобы скрыть следы преступления.

Сам Лучанов в суде отрицает свою причастность к гибели братьев.