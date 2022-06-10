В Каменце-Подольском полиция случайно разоблачила двух коллаборанток благодаря соседской драке

Полиция Каменец-Подольского случайно разоблачила двух коллаборанток, активно поддерживавших Россию. Женщины сами пришли к правоохранителям жаловаться на легкие телесные повреждения, полученные в результате потасовки с соседями.

Речь идет о 74-летней жительнице города и ее 49-летней дочери. О коллаборационной деятельности заявительниц правоохранителям стало известно уже в ходе следствия по соседскому конфликту.

Читайте также Отец с сыновьями бок о бок уничтожают российских оккупантов в рядах ВСУ

Полиция разоблачила двух коллаборанток благодаря соседской драке

Как сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции, 16 мая между соседями одной из многоэтажек города произошел конфликт, в результате чего развязалась потасовка .

Обе стороны обратились к местным правоохранителям и подали заявления о легких телесных повреждениях . По данным фактам было открыто производство в соответствии со статьей, предусматривающей Уголовный кодекс Украины.

В ходе досудебного расследования по этим уголовным производствам оперативники выяснили, что одна из сторон конфликта – 74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь – уже несколько лет публично поддерживала "русский мир" .

Обратите внимание Состоялся очередной обмен пленными – домой вернулся председатель одной из ОТГ Николаевщины

По словам свидетелей, женщины отрицают вторжение России в Украину и опровергают вооруженную агрессию ВС страны-террористки против нашего государства, публично призывают к поддержке действий и решений государства-агрессорки, а также к сотрудничеству с оккупационными администрациями и российскими военными, высказывают тезисы о непризнании государственного суверенитета . Украина.

К слову, по данному факту правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в реестр досудебных расследований по статье о коллаборационной деятельности. Если женщин признают виновными, им грозит от 10 до 15 лет за решеткой .

Другие факты коллаборационизма

Депутату Мариупольского городского совета сообщили о подозрении в государственной измене . По данным следствия, чиновник пошел на сотрудничество с оккупантами в обмен на квазидолжность "первого заместителя главы администрации города Мариуполя". Он выполняет ряд функций для захватчиков, в частности занимается вербовкой жителей города.

Гауляйтер россиян Стремоусов заявил , что так называемый "референдум" в Херсонской области планируют провести в следующем году. Ранее коллаборант пошел на сотрудничество с россиянами и занял так называемую должность "замглавы Херсонской области".

Не пропустите – в так называемой "администрации" Пушилина услышали "хлопок": смотрите видео