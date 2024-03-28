В Днепре и Каменском были взрывы: россияне ударили по критической инфраструктуре, есть раненый

В Днепропетровской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Вечером 28 марта оккупанты начали атаку "Шахедами" с северного и юго-восточного направлений. Воздушная тревога была объявлена рядом областей, в частности Днепропетровщины.

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Атака на Днепропетровщину

Обновлено! В 00:31 29 марта глава ОВА Сергей Лысак отметил, что враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры в области.

Уже через полчаса Лысак написал, что в результате последней вражеской атаки есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Противник решил не ограничиваться самими беспилотниками и приступил к запускам ракет.

Так, в 23.35 стало известно, что враг направил управляемые авиационные ракеты на Днепропетровщину в северном направлении. Уже через три минуты в городе Каменское прогремели взрывы.

В 23:40 Воздушные силы заявили о движении баллистики из Крыма в направлении Днепра.

В 23:43 в Каменском прогремели повторные взрывы. Где-то через десять минут серия взрывов произошла в Днепре.

Мониторинговые каналы отмечают, что регион находится под массированным ударом разных типов ракет.

По сообщению местных жителей, в одном из районов Каменского пропал свет.

Также пишут о перебоях с электроснабжением в Кривом Роге.

Вероятно, цель этой ракетной атаки окупантов – энергетическая инфраструктура области.

Именно по ней целил противник во время последнего массированного удара по Украине. Тогда россияне сделали упор на ударах беспилотниками. В результате падения обломков в Кривом Роге были повреждены теплосети и линия электропередач. В городе приходилось применять экстренные отключения света.

Кроме того, россияне ударили по критической инфраструктуре и Никопольщине. Там также обломки сбитого дрона повредили энергообъект.

Где еще было шумно вечером 28 марта