В Канаде 5 миллионов "взбешенных" пчел выпали из грузовика: как спасались от нашествия насекомых

В Канаде из грузовика выпали ульи с пчелами. Около 5 миллионов насекомых оказались на свободе и буквально "захватили" жилой квартал.

Инцидент произошел в городе Берлингтон в провинции Онтарио. Чтобы вернуть всех пчел обратно в ульи, пришлось привлечь 12 пчеловодов и сотрудников полиции.

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Пчелы ужалили водителя грузовика более 100 раз

Около 07:00 по местному времени в Канаде произошла авария – у грузовика, перевозившего ульи с пчелами, ослабились ремни и груз выпал на дорогу. Чтобы собрать безумное облако пчел около 5 миллионов особей, привлекли специалистов. Руководил возвращением насекомых к ульям пчеловод Майкл Барбер.

Когда он прибыл на место событий, то охарактеризовал пчел как "очень злых и взбешенных", поэтому людям приказали держаться подальше от места аварии, а водителям посоветовали держать окна автомобилей закрытыми. Полиция Канады также официально предупредила граждан не приближаться к месту аварии.



Предупреждение от полиции Канады / Скриншот из соцсетей

Пчелы и их ульи были разбросаны в радиусе 400 метров от места аварии. Большие скопления насекомых были на автомобилях и почтовых столбах. Водитель грузовика рассказал, что только на его автомобиле было около тысячи пчел.

Миллионы пчел "захватили" жилой квартал в Канаде / Фото АР

Пчеловоды принялись за работу и начали собирать насекомых. Через несколько часов пчелы начали и самостоятельно возвращаться к ульям. К сожалению, несколько сот насекомых не выжили после аварии.

Больше всего пострадал водитель грузовика – его ужалили около 100 раз. К счастью, его здоровью ничего не угрожает. Также несколько укусов зафиксировали на пчеловодах, но их состояние также удовлетворительное.

Как пчеловоды возвращали насекомых в ульи: смотрите видео

Впоследствии в полиции сообщили, что операция по спасению пчел длилась около 3,5 часа. Уже после 9 утра по местному времени часть ульев с насекомыми удалось вернуть в грузовик.