Інцидент стався у місті Берлінгтон, що у провінції Онтаріо. Аби повернути усіх бджіл назад до вуликів, довелося залучити 12 бджолярів та співробітників поліції.

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Бджоли ужалили водія вантажівки понад 100 разів

Близько о 07:00 за місцевим часом у Канаді сталася аварія – у вантажівки, яка перевозила вулики з бджолами, ослабилися ремені й вантаж випав на дорогу. Аби зібрати божевільну хмару бджіл близько з 5 мільйонів осіб, залучили спеціалістів. Керував поверненням комах до вуликів бджоляр Майкл Барбер.

Коли він прибув на місце подій, то охарактеризував бджіл як "дуже злих та розлючених", тому людям наказали триматися якомога далі від місця аварії, а водіям порадили тримати вікна автомобілів зачиненими. Поліція Канади також офіційно попередила громадян не наближатися до місця аварії.



Попередження від поліції Канади / Скриншот із соцмереж

Бджоли та їхні вулики були розкидані в радіусі 400 метрів від місця аварії. Великі скупчення комах були на автомобілях та поштових стовпах. Водій вантажівки розповів, що лише на його автомобілі було близько тисячі бджіл.

Мільйони бджіл "захопили" житловий квартал у Канаді / Фото АР

Бджолярі узялися до роботи й почали збирати комах. Через кілька годин бджоли почали також й самостійно повертатися до вуликів. На жаль, кілька сотень комах не вижили після аварії.

Найбільше постраждав водій вантажівки – його ужалили близько 100 разів. На щастя, його здоров'ю нічого не загрожує. Також кілька укусів зафіксували на бджолярах, але їхній стан також задовільний.

Як бджолярі повертали комах у вулики: дивіться відео

Згодом у поліції повідомили, що операція з порятунку бджіл тривала близько 3,5 годин. Уже після 9 ранку за місцевим часом частину вуликів з комахами вдалося повернути у вантажівку.