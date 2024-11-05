Возле Капитолия полиция задержала мужчину с факелом и сигнальным оружием

В США в Центре для посетителей Капитолия полиция задержала мужчину, от которого пахло горючим. Он также имел при себе факел и сигнальную ракету.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Капитолия.

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В Капитолии задержали мужчину с факелом

Работники полиции сообщили, что мужчину остановили во время проверки в Центре посетителей Капитолия.

От него пахло горючим, он имел при себе факел и сигнальную ракету. На время проведения расследования Центр посетителей Капитолия закрыт для экскурсий,

– добавили в сообщении.

Пока неизвестно, связан ли инцидент с выборами в США, которые происходят в стране сегодня.

К слову, отметим, что американцы выбирают нового президента во вторник, 5 ноября. За эту должность соревнуются кандидат от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. О том, как в Штатах проходят выборы главы государства, читайте в материале 24 Канала.