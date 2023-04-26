Суровый конец апреля: в Карпатах – метель и 5 градусов мороза

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до 5 градусов мороза. Там сильный ветер, метель и падает снег.

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что там усложнение погодных условий. Следует отметить, что на 26 апреля похолодание обещали на Западе и частично – на Севере Украины.

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Что известно о погоде на горе Пип Иван

По состоянию на 08:00, 26 апреля 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров,

– написал горный поисково-спасательный пост.

Они также объяснили, что на горе Поп Иван Черногорский:

ветер западный 15 – 17 метров в секунду;

метель;

падает снег;

температура воздуха –5 градусов.



На горе Поп Иван мороз, ухудшающаяся видимость и падает снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Следует отметить, что накануне 25 апреля там была облачная погода. Видимость была также до 30 метров. Однако ветер был значительно меньше – юго-западный 10 метров в секунду, температура воздуха составила 1 градус мороза.



Поп Иван 25 апреля 2023 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

В Украине будет похолодание

Наталья Диденко предупредила, что в Украину придет атмосферный фронт циклона Udo. Он принесет похолодание на Западе Украины. Синоптики прогнозируют 26 апреля всего до +8…+13 градусов днем и дожди.

Циклон частично коснется Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областей.

В других регионах дальше будет теплая, солнечная погода. Температура будет достигать ориентировочно +16…+21 градус тепла.

Уже 27 апреля похолодает на значительной части Украины. Там будут падать дожди. Только на Востоке, несмотря на дождливую погоду, будет тепло – до +17…+20 градусов. Подробнее о погоде – читайте здесь.