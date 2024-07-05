В каждой области Украины будет день без отключения света: перечень дат
Источник:Укрэнерго
Во всех областях Украины с 9 по 24 июля будут действовать измененные графики отключения света. В частности, в один из дней в течение двух недель в каждой области не будут действовать ограничения.
В Укрэнерго объяснили, что в других – свет будут выключать согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.
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Как будет действовать ослабление графиков
Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны,
– заявили в Укрэнерго.
Так, свет людям не будут выключать, если не будет массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочно по такому графику:
- 9 июля: Днепропетровская область;
- 10 июля: город Киев;
- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровненская области;
- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;
- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;
- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
В компании предупредили, что свет не будут измерять на временно оккупированных территориях Украины.
Когда не будут выключать свет в каждой из областей Украины / Инфографика Укрэнерго
В Укрэнерго объяснили, что они смогут понять, сколько света потребляет каждый регион. Это, в свою очередь, позволит:
- в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение в системе мощности между регионами;
- получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам;
- более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона.