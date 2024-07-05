В каждой области Украины будет день без отключения света: перечень дат

Во всех областях Украины с 9 по 24 июля будут действовать измененные графики отключения света. В частности, в один из дней в течение двух недель в каждой области не будут действовать ограничения.

В Укрэнерго объяснили, что в других – свет будут выключать согласно графикам, опубликованным облэнерго в каждом регионе.

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Как будет действовать ослабление графиков

Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны,

– заявили в Укрэнерго.

Так, свет людям не будут выключать, если не будет массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочно по такому графику:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: город Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровненская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;

19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

В компании предупредили, что свет не будут измерять на временно оккупированных территориях Украины.



Когда не будут выключать свет в каждой из областей Украины / Инфографика Укрэнерго

В Укрэнерго объяснили, что они смогут понять, сколько света потребляет каждый регион. Это, в свою очередь, позволит: