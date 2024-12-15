Российские танкеры тонут возле Керченского пролива: все, что известно о катастрофе

В Керченском проливе тонут два танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту находились 29 моряков, 10 – спасены, 13 долгое время не могли спасти. В конце концов, почти всех смогли эвакуировать, кроме одного. Следовательно, в результате инцидента один моряк погиб.

24 Канал собрал все, что известно об инциденте по состоянию на сейчас. Предварительной причиной трагедии рассматривают ошибку экипажа в сложных метеоусловиях.

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Танкеры с тоннами мазута разломились пополам: что произошло

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели катастрофу два российских танкера. Впоследствии стало известно, что речь идет о танкерах "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".



Танкер с мазутом разломило пополам / Скриншот

Сильные волны разломали корпуса судов, которые перевозили по 4 тысячи тонн мазута. В результате аварии часть нефтепродуктов вытекла в воду, образовав черные пятна.

Российские танкеры просто переломило пополам: видео

Судьба экипажа

На борту обоих танкеров находились 29 человек. Спасателям удалось эвакуировать 10, 13 оставались в море. При этом судьба 4 механиков была неизвестна. По словам моряков, эти члены экипажа могли не выжить, поскольку вода моментально затопила отсеки после разрыва корпусов судов.

По состоянию на 13:30 российское МЧС сообщило о погибшем в результате катастрофы.

"Все 13 моряков эвакуированы с танкера, который сел на мель в Керченском проливе, один человек погиб", – говорится в сообщении.

Танкеры разбило волнами: видео

Причины катастрофы

"Волгонефть-212" был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а 1990-х его укоротили до стандартов "река – море".



Танкеры были в очень плохом состоянии/ Фото из википедии

Делали все на скорую руку, примерно так: вырезали центр, выбрасывали его, а потом сваривали корму и нос, образуя огромный шов посередине. Сегодня этот шов "разошелся" после мощного удара волны,

– возмущаются в российских ресурсах.

Также рассматривается версия об ошибке экипажа в сложных погодных условиях.

Один моряк погиб в результате катастрофы: видео

Угроза экологической катастрофы

Разлив мазута в Керченском проливе вызвал появление маслянистой пленки на воде. Экологи предупреждают о возможных серьезных последствиях для морской экосистемы и прилегающих территорий.

Объем утечки пока точно не установлен, но спасательные службы работают над локализацией загрязнения.