В Керчи и Симферополе аварийные отключения света

Днем 12 мая появились сообщения о том, что Керчь и Симферополь частично остались без света. Причину не назвали. Детали собрал 24 Канал.

Движение “Атеш” взломало телефон командира российской ПВО в Крыму. Полученные данные впечатляют.

Смотрите также Начала работу образовательно-информационная платформа для жителей Крымского полуострова

Что известно об отключении света в Крыму 12 мая

Оккупационное "Крымэнергоинформ" в 15:28 написало, что в городе Керчь произошли аварийные отключения. Ориентировочная продолжительность работ – 3 часа. Что произошло – не известно.

Интересно, что в Крыму, судя по сообщениям оккупантов, действуют графики отключений. По крайней мере речь идет о "плановых отключениях" – графики на июнь и на текущую неделю уже обнародовали.

Но позже аварийные отключения 12 мая в Крыму коснулись и ряда населенных пунктов Симферопольского района – Лозовое, Залесье, Петропавловка, Украинка. И самого Симферополя – там обесточена часть улиц.

В крымских пабликах пишут еще и о сильном запахе газа, который якобы ощущают жители сел Сакского района. А к берегам Керчи море прибило какое-то загрязнение – не мазут.

