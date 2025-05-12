Рух "Атеш" зламав телефон командира російської ППО у Криму. Отримані дані вражають.

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Що відомо про відключення світла в Криму 12 травня

Окупаційне "Крименергоінформ" о 15:28 написало, що в місті Керч сталися аварійні відключення. Орієнтовна тривалість робіт – 3 години. Що сталося – не відомо.

Цікаво, що в Криму, судячи з повідомлень окупантів, діють графіки відключень. Принаймні йдеться про "планові відключення" – графіки на червень і на поточний тиждень уже оприлюднили.

Але пізніше аварійні відключення 12 травня в Криму торкнулися і низки населених пунктів Сімферопольського району – Лозове, Залісся, Петропавлівка, Українка. І самого Сімферополя – там знеструмлена частина вулиць.

У кримських пабліках пишуть ще й про сильний запах газу, який нібито відчувають жителі сіл Сакського району. А до берегів Керчі море прибило якесь забруднення – не мазут.