В КГГА рассказали, в каком состоянии раненые из-за непогоды в Киеве

В субботу 28 октября в столице непогода – из-за ураганного ветра есть жертвы и значительные повреждения. Городские власти сообщили детали.

С самого утра субботы в Киеве очень сильный, даже ураганный ветер. Дуло до вечера, в городе объявили оранжевый уровень опасности.

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Что известно на этот момент

По словам секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, вызовы скорой были в столице до часу дня – потом о новых пострадавших от непогоды не сообщали. Детей нет среди раненых, а вот семеро взрослых получили ранения. Два человека погибли.

Пятеро раненых еще в больницах, их состояние стабильное.

Какие последствия непогоды в Киеве

Власти постоянно мониторят ситуацию и выкладывают новую информацию о разрушениях в городе.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что на 18:30 повреждены два жилых дома, 17 крыш, три киоска, 10 автомобилей. Один баннер сорвало ветром и повалило 203 дерева. Более 20 деревьев упали на проезжую часть, а три – на трамвайные пути.

Еще известно о падении светофора на проезжую часть – это произошло на левом берегу, на Днепровской Набережной. Из-за инцидента было заблокировано все движение по улице Днепровская Набережная в сторону Дарницкого моста. Муниципальная охрана и водители отнесли светофор на обочину, и движение машин продолжилось.

Данные от КГГА

В 18:52 Киевская городская государственная администрация сообщила актуальные данные касательно непогоды.

На тот момент было повреждено или повалено более 780 деревьев. Последствия непогоды ликвидируют более 200 работников "Киевзеленстроя" и районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений – они убрали последствия повреждения или падения более 500 деревьев.

Спасатели КАСС и ГСЧС убрали поваленные деревья на 11 и 15 локациях соответственно, а также аварийные металлические конструкции.

Пассажирский транспорт работает в полном объеме. Поврежденная контактная троллейбусная сеть восстановлена. Дороги проездные, ограничений нет. Ликвидация последствий непогоды продолжается,

– пишут в КГГА.

Что будет с флагом

В КГГА прокомментировали судьбу самого большого флага Украины – его повредило порывами ветра. Чиновники отметили: хотя флаг приспускали, чтобы сохранить, ветер все же порвал его. Запасное полотнище уже есть, так что флаг заменят сразу после улучшения погодных условий.

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Непогода бушует и в других областях

Ветер сорвал крышу Дубенского замка в Ровненской области, а в Черкассах вырвал деревья с корнем – прямо перед горсоветом.