Зеленский встретился в Киеве с главой Сейма Латвии Смилтенсом

Латвия продолжает оказывать Украине гуманитарную и оборонную поддержку. В знак солидарности в Киев приехал глава Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 12 января. Он отметил, что поддержка Латвии очень важна для Украины.

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"Благодарю Латвию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения", – написал Зеленский.



Глава латвийского Сейма / Фото Офиса Президента



Встреча со Смилтенсом в Киеве / Фото Офиса Президента

Смилтенс на встрече с президентом сказал, что Латвия помогает всем, чем может. Страна продолжит это делать до победы Украины.

За свободу, независимость и демократию. За наши общие ценности, – подчеркнул глава Сейма Латвии.

О чем говорили на встрече

Зеленский рассказал о развитии ситуации на передовой. Он отметил важность роли Латвии как адвоката европейской и евроатлантической интеграции Украины.

По словам президента, Латвия значительно помогла в восстановлении украинских объектов инфраструктуры. В частности, в Черниговской области.

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Смилтенс и Зеленский также обсудили привлечение к ответственности всех российских преступников и создание правовых механизмов компенсации ущерба.

Смилтенс выступил в Верховной Раде

Свою речь спикер Сейма Латвии произнес на украинском языке. Смилтенс подчеркнул, что Россия напала на Украину еще в 2014 году.

"Для нас война началась еще в 2014 году, и мы с тех пор вас непрерывно поддерживаем. Следует признать, что именно сейчас по-настоящему распадается СССР. Он приходит в упадок у нас на глазах на поле боя Украины", – сказал Смилтенс.

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