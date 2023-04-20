В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг: это первый визит с начала полномасштабного вторжения

В четверг 20 апреля в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Интересно, что о его визите стало известно благодаря журналистам, увидевшим его на Михайловской площади.

Йенса Столтенберга в Киеве 20 апреля увидел журналист Kyiv Independent. Генсек НАТО в тот момент чествовал память погибших украинских военных на Михайловской площади в центре Киева.

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Причина визита пока остается загадкой

По состоянию на 10:50 подтверждений от официальных лиц Украины о визите Столтенберга не поступало. Поэтому неизвестна ни цель его визита, ни планы на поездку в наше государство.

Столтенберг прибыл в Украину / Фото Kyiv Independent

Столтенберга увидели в центре Киева / Фото Kyiv Independent

Как отмечают журналисты, это первый визит Йенса Столтенберга в Украину после начала полномасштабного вторжения России. Таким образом он засвидетельствовал свою поддержку нашему государству накануне контрнаступления.

Напомним, что подобный жест поддержки в феврале демонстрировал президент США Джо Байден. Он неожиданно приехал накануне годовщины великой войны России против Украины.

Визит Столтенберга в Киев сняли журналисты: смотрите видео

Отметим, что накануне Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО поприветствовал нового президента Чехии Петра Павела. Встретились они 19 апреля. Тогда же чешский лидер сделал очередное заявление об Украине.

Петр Павел отмечает, что Украина должна стать членом НАТО. В то же время он отметил, что присоединиться к Альянсу наше государство сможет только после завершения войны, развязанной Россией.

Чешский президент добавил, что Украину должны поддерживать союзники в долгосрочной перспективе. Как до окончания войны, так и после, чтобы наша страна могла восстановиться.

По его словам, просто "нет другого выхода", кроме как поддерживать Украину. В то же время он назвал альтернативный сценарий. В этом случае Запад позволяет победить России, чем доставляет себе больше проблем. Причем они могут быть гораздо серьезнее, чем те, с которыми сейчас сталкивается мир.

Что раньше Столтенберг говорил о вступлении Украины в НАТО

Финляндия 4 апреля стала членом НАТО. В тот же день генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил всех, что Украина его пополнит.

В то же время, он подчеркнул, что все прекрасно понимают, какую работу нужно проделать сначала. Речь идет о том, что прежде всего нашему государству должны помочь победить в войне, а потом уже что-то обещать.

Несмотря на это, он заверил, что страны-члены НАТО поддерживают наше государство и в дальнейшем будут делать это. И что они будут делать все для того, чтобы Украина одержала победу и стала членом Альянса.