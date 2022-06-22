В Киев привезли еще 35 погибших защитников "Азовстали"

В столицу прибыли тела 35 погибших защитников из Мариуполя. Среди них есть воины "Азовстали".

Тела борцов за Украину распределят между моргами Киевской области. Об этом сообщает патронатная служба защитников "Азовстали" 22 июня.

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Удалось вернуть еще 35 тел защитников Мариуполя

В Киев только прибыло еще 35 погибших из "Азовстали" и других районов города Мариуполь. Тела павших снова будут распределены между моргами Киевской областной больницы, Бучи и Вышгорода,

– говорится в сообщении.

Точных сведений о том, к каким подразделениям защитники принадлежали, еще нет. Погибших передали в рамках состоявшегося в Запорожской области обмена с Россией.

О порядке распознавания тел Патронатная служба сообщит родственникам в ближайшие несколько суток.

Главное о возвращении тел украинских военных из города-героя

16 мая из "Азовстали" началась эвакуация украинских военных . Наши защитники и защитницы и тела погибших были вывезены на оккупированные территории. После этого их должны были обменять на российских пленных.

6 июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых защитников Мариуполя. Тогда произошел обмен 160 на 160. Тела героев привезли в Киев.

На 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя. Это произошло благодаря усилиям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников "Азовстали". Хотя сначала говорили о возвращении всего 50 тел. В полку рассказали, что тела погибших защитников Мариуполя будут хоронить в Мемориале погибшим героям "Азовстали", который планируют построить на склонах Днепра. По предварительной информации, четверо из 58 погибших служили в полку, защищавшем город с 2014 года.

Очередной обмен телами погибших военных произошел в Запорожье. Украина вернула 64 тела погибших защитников "Азовстали".

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Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 июня: смотрите видео