"Пункт назначения" по-киевски: в столице заметили автомобиль SMART, полностью забитый дровами

В столице 16 марта заметили необычное явление. Миниавтомобиль SMART разъезжал по Киеву, полностью забит дровами.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Как такой груз не мешает водителю – неизвестно, пишет 24 Канал.

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Маленький багажник полностью заполнен дровами

В Киеве нашли применение Smart,

– говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что небольшой багажник минимашины полностью заполнен дровами.

SMART, заполненный дровами / Фото из соцсетей

Интересно, что багаж автомобиля никак не закреплен, поэтому он может выпасть в любой момент.

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