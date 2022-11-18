Несмотря на запрет и в разгар войны, в Киеве неизвестные запустили салют: возмутительные кадры
В Соломенском районе Киева людей испугала серия громких взрывов. К счастью, они не связаны с обстрелом оккупантов, однако вызывают не меньшее возмущение.
Дело в том, что неизвестные решили развлечься и запустили салют. Об этом пишет ряд местных телеграм-каналов, передает 24 канал.
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Соответствующие видео уже активно распространяются по сети. Авторы видео возмущаются таким поступком, отмечая, что эти "праздничные" салюты испугали пол района.
В Киеве неизвестные запустили салют: смотрите видео
Некоторые украинцы продолжают использовать пиротехнику во время военного положения, запуская фейерверки, салюты, а иногда поджигая петарды. Некоторые даже умудряются запускать фейерверки во время воздушной тревоги. Подобный случай произошел в Одессе 3 июня. Тогда несколько одесситов запустили в Приморском районе салюты во время воздушной тревоги – в момент, когда враг выпустил из акватории Черного моря крылатые ракеты.
Если шутники и посмеялись, то местным жителям было совсем не до смеха, поскольку громкие звуки салюта похожи на взрывы. Салюты запускали возле здания СБУ, поэтому правоохранители быстро вычислили и задержали "шутников", но в социальных сетях разгорелся скандал – люди требовали строго наказать виновных.
Почему запуски фейерверков и петард во время войны – это неэтично
Заметим, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские военные страдали посттравматическим стрессовым расстройством. И каждый такой "праздничный" взрыв пробуждал в памяти ужасающие звуки разорванных вражеских снарядов. После 24 февраля трудно найти человека, у которого звук салютов и петард не ассоциировался бы с российскими обстрелами.
Также фейерверки буквально убивают уличных животных и домашних питомцев. В частности, каждую новогоднюю ночь на местах, где запускали фейерверки и салюты, находят мертвых птичек, белок и порой даже собак. Птицы дезориентируются при громких звуках и попадают в деревья, дома и высоковольтные провода.
А домашние животные, чаще всего собаки, настолько пугаются, что могут почувствовать одышку, опорожниться или сорваться с поводка во время прогулки и убежать. Иногда из-за этого они попадают под машину. Редко, но бывают случаи, что собаки гибнут дома, поскольку не выдерживают стресса и умирают от испуга из-за остановки сердца.
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