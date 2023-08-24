Вероятно, праздновали смерть Пригожина: в Киеве начали запускать салюты и напугали жителей

В Киеве почти в полночь 24 августа раздались взрывы. Однако это были не прилеты.

В одном из районов столицы жители решили позапускать салюты. Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал.

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В Киеве запускали салюты

В 23:33 в ряде телеграмм-каналов сообщили о взрыве на Борщаговке. Сначала думали, что там взорвалось что-то бытовое, ведь воздушную тревогу не объявляли.

В Киеве запускали салюты: видео

Позже стало известно, что это были звуки фейерверков.

Очень "умные" люди на левом берегу на ДВРЗ запустили салют. Полиция уже едет,

– говорится в сообщении.

В конце концов мужчину задержали. Его увели бойцы терробороны.

Салют испугал киевлян: видео

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Что грозит за несколько минут забавы

Ответственность за нарушение запрета на использование салютов предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе.

Тех, кто соблазнится несколько минут посмотреть на огоньки в ночном небе, а вместе с тем попугать всех людей, ожидает наказание в виде:

штрафа в несколько сотен гривен,

ареста и ограничения свободы, если действия квалифицируют как преступление, то есть "хулиганство".

Как ранее подчеркивал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко пиротехника сегодня – это не о праздновании, а напоминание о взрывах.

Миллионам людей в Украине и так психологически сложно переживать войну. Поэтому призываю подумать об этих гражданах и обойтись без пиротехники. После Победы будем запускать салюты вместе,

– подчеркнул Клименко.