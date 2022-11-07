В Киеве снова начались экстренные отключения света: как будут действовать
Источник:Укрэнерго
В Киеве снова экстренно отключили свет. Причина в том, что в городе дефицит электроэнергии.
Ранее об этом предупреждала Киевская городская государственная администрация. Уже утром 7 ноября об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.
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В Киеве экстренно выключили свет
Из-за роста потребления в Киеве, сегодня 7 ноября НЭК Укрэнерго предоставил распоряжение провести экстренные отключения,
– сообщили в компании.
Также людей предупредили, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.
Более того, в Киевской городской государственной администрации объясняли, что по прогнозам, дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предполагали графики.
Что известно о ситуации в столице
- В Офисе Президента 6 ноября объяснили, что ситуация со светом в Киеве тяжелая. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему.
- В тот же день появилась публикация The New York Times, в которой заявили, что Киев планирует тотальную эвакуацию в случае полного отказа электросети. Ведь 40% энергетической инфраструктуры Украины Россия повредила или разрушила.
- Впоследствии глава Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук опроверг информацию о том, что Киев якобы планирует эвакуировать население. Он объяснил, что ситуацию власти сейчас контролируют.
- В Киевской городской государственной администрации заверили, что подготовка к разным сценариям развития событий – это один из элементов гражданской защиты.
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