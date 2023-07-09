Загорелась АЗС: в Киеве – мощный пожар на Броварском шоссе, есть пострадавшие
В Киеве 9 июля произошел масштабный пожар на Броварском шоссе. По предварительным данным, там загорелась АЗС, кроме того, есть пострадавшие среди горожан.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Впоследствии из-за пожара перекрыли Броварское шоссе, передает 24 Канал.
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В Киеве вспыхнул пожар
Киевляне днем 8 июля заметили мощный огонь на Броварском шоссе. Там образовался огромный столб черного дыма, закрывший обзор на дорогу водителям.
В Киеве заметили масштабный пожар: смотрите видео
Этот пожар киевляне видели в нескольких районах столицы. По сообщениям очевидцев, впоследствии для водителей перекрыли Броварское шоссе, чтобы ликвидировать этот пожар.
Пожар видели в нескольких районах Киева: смотрите видео
Впоследствии в сети рассказали, что предварительно горит АЗС "KLO" между станциями метро "Дарница" и "Черниговская". По сообщениям очевидцев, перед пожаром люди слышали звук взрыва.
Огонь вспыхнул на Левом берегу Киева: смотрите видео
Также по сообщениям очевидцев, за несколько секунд до пожара в АЗС въехал автомобиль. Именно из-за него, по словам горожан, и загорелся огонь.
Авто протаранило АЗС в Киеве: смотрите видео
Спасатели пытаются потушить огонь
В ГСЧС рассказали, что в настоящее время пожарные пытаются ликвидировать огонь на месте вспышки. К тушению служба привлекла 30 спасателей и 5 единиц техники.
ГСЧС гасит пожар на АЗС / Фото ГСЧС
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют.
В результате пожара на АЗС есть пострадавшие / Фото ГСЧС
Детальнее о пожаре в комментарии 24 Канала рассказала помощница начальника ГУ ГСЧС Анастасия Семенчук. Она подчеркнула, что пожар уже укротят спасатели.
По предварительной информации, произошло возгорание на АЗС. Спасатели работают. Пожару присвоили 2 ранга, – сказала она.Важно! Анастасия Семенчук пообещала предоставить больше информации впоследствии. 24 Канал дополнит новинку, когда получит комментарий от помощницы ГУ ГСЧС.