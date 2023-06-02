В Киеве будет круглосуточный доступ к укрытиям: инспекторами контроля может быть каждый

Киевсовет принял решение о круглосуточном доступе к укрытиям. Соответствующее поручение должно выполнить все учреждения и заведения Киева.

Контролируют доступность укрытий ответственных служб. Кроме того, присоединиться к инспектированию укрытий могут все желающие.

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Укрытия будут открыты круглосуточно

Мэр Киева подчеркнул, что все желающие могут проверять доступность укрытий. Если какое-либо из хранилищ будет закрытым, то киевляне могут обратиться в Департамент муниципальной безопасности. Кроме того, будет проверять доступность укрытий и патрульная полиция.

Патрульная полиция, и мы за это благодарны, поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час.

– заявил Кличко.

Киевсовет на ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, планирует обратиться в парламент. Кличко подчеркнул, что власти Киева потребуют установления ответственности за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий. Это коснется и частных владельцев хранилищ.

Вместе с тем Кличко призвал горожан разумно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он подчеркнул, что россияне сейчас обстреливают столицу баллистическими ракетами. В таких случаях на принятие решения есть считанные минуты, поэтому киевляне должны учитывать – успеют ли они дойти до ближайшего укрытия.

Если хранилище расположено вдали от места жительства, то мэр Киева призывает лучше соблюдать правила двух стен.

"Если вы понимаете, что так быстро не дойдете до укрытия, соблюдайте правила двух стен в доме", – подчеркнул Кличко.

После трагедии в Киеве власти приняли ряд решений

В День защиты детей в Киеве произошла трагедия – две женщины и девятилетняя девочка погибли на крыльце замкнутого укрытия. Они пытались попасть внутрь, но им никто не отпер двери. Люди погибли от обломков вражеской ракеты.

После этого началось расследование, и власти приняли несколько важных решений. В частности, директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук сообщил, что теперь все укрытия в городе Киеве будут открыты постоянно. По его словам, раньше их запирали, потому что в хранилищах провели ремонт работы и опасались, что бездомные устроят там убежище.

Кабмин на заседании также принял решение о проверке всех укрытий на территории Украины. Денис Шмыгаль подчеркнул, что хранилища в любое время суток во время воздушной тревоги должны быть доступны всем людям.