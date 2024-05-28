Опирался, как за опору: в Киеве пьяный дедушка опрокинул коляску с младенцем

В Киеве пьяный мужчина опрокинул коляску со своим маленьким внуком. На помощь малышу пришли муниципальные охранники, а на место происшествия вызвали полицию.

Инцидент произошел на территории Киевской детской больницы по улице Алишера Навои. Мунохрана увидела мужчину в состоянии алкогольного опьянения при входе на территорию больницы.

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В результате падения ребенок получил травмы

В Мунохороне говорят, что мужчина держался за тележку, как за опору.

Единственное, что его удерживало от падения – детская коляска, за которую он держался,

– написали там.

Внезапно мужчина в очередной раз потерял координацию и опрокинул коляску, из которой на асфальт вылетел младенец.

Муниципалы бросились к ребенку, подняли, пытались успокоить и осматривали ребенка на возможные травмы. К сожалению, малыш получил ушиб мягких тканей головы и лица, а отек быстро увеличивался.

"Работники КО "Муниципальная Охрана" срочно предупредили медиков больницы и с мобильного телефона мужчины, а это, как ни странно, оказался дед ребенка, вызвали мать младенца. Ребенка же на руках отнесли в травматологическое отделение, где их уже ждали врачи", – написали спасатели ребенка.

На место инцидента прибыли также ювенальные полицейские для документирования противоправных действий деда, который стал причиной травмирования ребенка. Административное производство начато.

Полиция начала админпроизводство по ст. 178 КУоАП – распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде. Пьяному виновнику грозит предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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