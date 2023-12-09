В Киеве стартует демонтаж памятника Николаю Щорсу: первые фото
Источник:КГГА
В Киеве начали демонтировать памятник Николаю Щорсу. Это советский деятель, славившийся своей антиукраинской позицией.
Киевская городская государственная администрация (КГГА) утром 9 декабря рассказала, что памятник Щорсу в Киеве начали демонтировать. О необходимости такого поступка говорили, по меньшей мере, в течение нескольких лет.
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Что известно о демонтаже памятника Щорсу
Городские власти Киева написали, что по состоянию на 7:17 9 декабря 2023 года памятник Николаю Щорсу начали демонтировать.
С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус,
– рассказали в КГГА.
Там отметили, что для демонтажа сложной конструкции могут временно и частично перекрывать движение по бульвару Тараса Шевченко.
Памятник Щорсу демонтируют / Фото КГГА
Власти объяснили, что в дальнейшем скульптуру будут хранить в Государственном музее авиации Украины имени Антонова.
Кто такой Щорс и почему памятник ему хотели снести давно
- Николай Щорс родился в Черниговской области в 1895 году. Впоследствии он стал служить большевикам.
- Так, в 1918 – 1919 годах он воевал против украинского национально-освободительного движения, в 1918 году – был военным комендантом Киева, когда большевики грабили и убивали горожан.
- В Институте национальной памяти уверяли, что памятник подлежит декоммунизации и предлагали в 2021 году переместить его в "Парк советского периода" в Спадщанском лесу Сумской области.
- Кстати, за такое решение в 2017 году проголосовал Киевский городской совет. Однако мэр Киева Виталий Кличко убеждал, что памятник Щорса "один из самых красивых в Европе" и был против его демонтажа.