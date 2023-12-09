В Киеве стартует демонтаж памятника Николаю Щорсу: первые фото

В Киеве начали демонтировать памятник Николаю Щорсу. Это советский деятель, славившийся своей антиукраинской позицией.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утром 9 декабря рассказала, что памятник Щорсу в Киеве начали демонтировать. О необходимости такого поступка говорили, по меньшей мере, в течение нескольких лет.

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Что известно о демонтаже памятника Щорсу

Городские власти Киева написали, что по состоянию на 7:17 9 декабря 2023 года памятник Николаю Щорсу начали демонтировать.

С монумента советскому деятелю, расположенному в центре Киева, перед этим был снят охранный статус,

– рассказали в КГГА.

Там отметили, что для демонтажа сложной конструкции могут временно и частично перекрывать движение по бульвару Тараса Шевченко.



Памятник Щорсу демонтируют / Фото КГГА

Власти объяснили, что в дальнейшем скульптуру будут хранить в Государственном музее авиации Украины имени Антонова.

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