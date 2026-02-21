Сами позвонили на 112: в Киеве дети заблудились в канализации под Крещатиком
- В Киеве дети заблудились в канализации под Крещатиком и не могли самостоятельно выбраться.
- Они сами позвонили на 112, приехали патрульные и спасатели ГСЧС.
В столице произошел инцидент с детьми. Они не могли самостоятельно выбраться из канализации, поэтому позвонили на спецлинию 112.
В спасательной операции участвовали патрульные и работники ГСЧС. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Как дети заблудились в канализации под Крещатиком?
Патрульные не указали, зачем дети полезли в канализацию. Судя по кадрам видео, некоторые из них были одеты как диггер – то есть человек, который исследует искусственные подземелья.
Справка. К киевским подземным коммуникациям относят метро, теплотрассы, коллекторы, дренажные системы, подводные реки, водопроводы, системы подвалов и тому подобное. Часто они переплетаются между собой, образуя разветвленную систему подземных ходов и тоннелей.
Детей пришлось искать, ведь они не могли объяснить, где находятся.
На спецлинию 112 обратились дети, которые сообщили, что заблудились в канализации под столицей. Они очень замерзли и просили помощи (...) Патрульные совместно со спасателями ГСЧС обследовали люки и дождевую канализацию. Мы оперативно обнаружили детей в сливной канализации на Крещатике. Патрульные успокоили потерянных детей, а спасатели достали их из подземной ловушки,
– привел детали Белошицкий.
С детьми все в порядке, но все обстоятельства выясняют работники ювенальной превенции.
Спасатели достают детей из канализации на Крещатике: смотрите видео
Алексей Билошицкий отметил: канализационная сеть – это опасный лабиринт, где в любой момент могут произойти завалы, утечка ядовитых газов или внезапное затопление.
"Обращаюсь к родителям: говорите со своими детьми о безопасности. Объясняйте, что любопытство не должно подвергать их опасности. Наша общая ответственность – сохранить их жизни и здоровье", – отметил полицейский.
Другой резонансный случай с детьми в Киеве
На днях украинцев шокировала история о похищении отцом собственного ребенка. Мужчина разводился с женой, и суд еще не решил, с кем будут дети.
Отец имел право видеться с детьми только онлайн в определенное время и в присутствии матери. Он решил похитить собственную трехлетнюю дочь, когда она гуляла на площадке с прабабушкой.
Как выяснилось, ребенка вывезли в Молдову. Мужчина поехал туда вместе с новой женой и их общим ребенком. Пересечь границу беспрепятственно смог как многодетный отец.
Похищение произошло еще в октябре 2025 года. Сейчас ребенок уже с родной матерью.