Киев на выходных накроют дожди и мокрый снег: на дорогах – опасность

23 декабря 2022, 17:10
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Источник:

КГГА

В выходные, 24 – 25 декабря, в Киеве ожидают дожди и мокрый снег. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

Так, после сухой погоды в Киеве синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге. Небольшие осадки возможны в субботу, на сочельник.

Кстати говоря На Сочельник будет тепло, однако местами будет дождь: прогноз погоды в Украине на 24 декабря

На дорогах – гололедица

Ночью в воскресенье в Киеве тоже ожидают мокрый снег. Температура воздуха будет оставаться на плюсовых отметках в дневные часы. Ночью – около нуля.

Следовательно, возможно подмерзание на покрытии. Поэтому во избежание обледенения дорожники будут обрабатывать улицы противожедедными материалами.

В КГГА обратились к водителям с просьбой быть осмотрительными на дорогах, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.

Погода в Украине

  • В западных, северных областях, а также в Винницкой и Одесской областях будет дождь. На западе, кстати, осадки могут быть обильнее.
  • В восточных регионах и большинстве центральных и южных будет преобладать сухая погода. Хотя влажность могут увеличивать туман.
  • Впрочем, в канун Рождества в Украине ожидается теплая погода, обещают +2...+7 градусов.
  • Ветер – юго-западный, небольшой или умеренный.

Автор: Ольга Музика