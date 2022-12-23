Киев на выходных накроют дожди и мокрый снег: на дорогах – опасность

В выходные, 24 – 25 декабря, в Киеве ожидают дожди и мокрый снег. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

Так, после сухой погоды в Киеве синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге. Небольшие осадки возможны в субботу, на сочельник.

Кстати говоря На Сочельник будет тепло, однако местами будет дождь: прогноз погоды в Украине на 24 декабря

На дорогах – гололедица

Ночью в воскресенье в Киеве тоже ожидают мокрый снег. Температура воздуха будет оставаться на плюсовых отметках в дневные часы. Ночью – около нуля.

Следовательно, возможно подмерзание на покрытии. Поэтому во избежание обледенения дорожники будут обрабатывать улицы противожедедными материалами.

В КГГА обратились к водителям с просьбой быть осмотрительными на дорогах, а пешеходов – пользоваться фликерами и фонариками в темное время суток.

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