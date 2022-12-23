Так, після сухої погоди у Києві синоптики попереджають про дощі та мокрий сніг. Невеликі опади можливі в суботу, на Святвечір.
До речі На Святвечір буде тепло, однак місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 24 грудня
На дорогах –ожеледиця
Вночі проти неділі у Києві теж очікують мокрий сніг. Температура повітря залишатиметься на плюсових позначках у денні години. Вночі – близько нуля.
Відтак можливе підмерзання на покритті. Тому, щоб уникнути обледеніння дорожники оброблятимуть вулиці протиожедедними матеріалами.
У КМДА звернулись до водіїв із проханням бути обачними на дорогах, а пішоходів – користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.
Погода в Україні
- У західних, північних областях, а також на Вінниччині та Одещині буде дощ. На заході, до речі, опади можуть бути ряснішими.
- У східних регіонах та в більшості центральних й південних переважатиме суха погода. Хоча вологість можуть збільшувати тумани.
- Втім, напередодні Різдва в Україні очікується тепла погода, обіцяють +2...+7 градусів.
- Вітер – південно-західний, невеликий або помірний.