В Киеве вечером был пожар в Пункте несокрушимости

Вчера вечером, 12 декабря, в Печерском районе Киева загорелся Пункт несокрушимости. Что стало причиной пожара неизвестно.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Передают, что сгорела палатка, где заряжались телефоны.

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Что произошло на месте событий

12 декабря ночью загорелся один из столичных Пунктов несокрушимости, а именно – палатка, где заряжали гаджеты. Инцидент произошел в Печерском районе города.

В Киеве пылал Пункт несокрушимости: смотрите видео

На видео можно увидеть, что на место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Что привело к возгоранию, пока остается загадкой.



Что можно найти в Пункте несокрушимости / Инфографика 24 Канала

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Что делать, если света нет более 7 часов: инструкция для киевлян

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что делать жителям столицы, если экстренные отключения будут продолжаться более 7 часов. По его словам, прежде всего стоит зайти на сайт компании, где есть график отключений.

Там можно найти информацию об обесточивании по вашему адресу. Далее, говорит Коваленко, нужно проверить, не отключение ли вызвано локальной аварией.

Если предположение подтвердится, следует обращаться за деталями в ОСМД, ЖЭК или ОСР. Если же никаких локальных аварий не было, а света до сих пор нет, следует обратиться в ДТЭК Киевские электросети в фейсбуке.

Где в Киеве действуют Пункты несокрушимости

в Шевченковском районе;

в Деснянском районе;

в Оболонском районе;

в Святошинском районе;

в Дарницком районе,

в Голосеевском районе;

в Соломенском районе;

в Днепровском районе;

в Подольском районе;

в Печерском районе.

Столичные Пункты несокрушимости: смотрите на карте