В Киеве саперы обезвредили боевую часть вражеской ракеты Х-69

6 мая 2024, 14:17
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Источник:

ГСЧС

В Киеве саперы обезвредили найденную в Голосеевском районе боевую часть вражеской ракеты. Речь идет о новейшей российской ракете Х-69.

Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник, 6 мая. Также там прикрепили фотографии найденной ракеты.

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Саперы обезвредили  боевую часть вражеской ракеты 

В ГСЧС отметили, что часть ракеты, торчавшую из земли в Голосеевском районе столицы, нашел местный житель на территории лесного массива.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.

В ГСЧС добавили, что для безопасного изъятия и транспортировки боевой части Х-69 на взрывную площадку специалистам понадобилось больше времени, чем обычно, поскольку это новейшее российское оружие.


В Киеве обезвредили боевую часть новейшей российской ракеты Х-69 / Фото ГСЧС


Саперы ликвидировали найденную в Голосеевском районе боевую часть новейшей вражеской ракеты Х-69 / Фото ГСЧС

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли боевую часть высокоточной ракеты Х-69 / Фото ГСЧС

Там отметили быть максимально внимательными и осторожными. В частности, указали несколько пунктов:

  • Смотреть под ноги.
  • Обращать внимание на подозрительные предметы.
  • Ни в коем случае не трогать их, сразу звонить "101".

В Винницкой области нашли ракету Х-101: что известно

  • В Винницкой области упала крылатая ракета Х-101 во время одной из террористических атак России в марте 2024 года.
  • Национальная полиция сообщила, что части российской ракеты Х-101 нашли возле одного из сел Винницкой области. Опасную находку обнаружили в поле.
  • Когда ракета упала, ее боевая часть не сдетонировала. После ее падения ракетные обломки разлетелись в радиусе 200 метров.
  • Поэтому после получения сообщения о находке взрывотехники полиции и саперы ГСЧС приехали на место, изучили обломки и дистанционно взорвали части Х-101.

Автор: Ірина Марціяш