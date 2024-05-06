В Киеве саперы обезвредили боевую часть вражеской ракеты Х-69

В Киеве саперы обезвредили найденную в Голосеевском районе боевую часть вражеской ракеты. Речь идет о новейшей российской ракете Х-69.

Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник, 6 мая. Также там прикрепили фотографии найденной ракеты.

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Саперы обезвредили боевую часть вражеской ракеты

В ГСЧС отметили, что часть ракеты, торчавшую из земли в Голосеевском районе столицы, нашел местный житель на территории лесного массива.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.



В ГСЧС добавили, что для безопасного изъятия и транспортировки боевой части Х-69 на взрывную площадку специалистам понадобилось больше времени, чем обычно, поскольку это новейшее российское оружие.



В Киеве обезвредили боевую часть новейшей российской ракеты Х-69 / Фото ГСЧС



Саперы ликвидировали найденную в Голосеевском районе боевую часть новейшей вражеской ракеты Х-69 / Фото ГСЧС

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли боевую часть высокоточной ракеты Х-69 / Фото ГСЧС

Там отметили быть максимально внимательными и осторожными. В частности, указали несколько пунктов:

Смотреть под ноги.

Обращать внимание на подозрительные предметы.

Ни в коем случае не трогать их, сразу звонить "101".

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