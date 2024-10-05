"Непроглядная тьма": Киев накрыл густой туман – жуткие кадры

5 октября 2024, 18:40
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Автор: Анастасия Колесникова

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Патрульная полиция Украины

Днем украинскую столицу окутал густой туман. Полиция обратилась к водителям с важным предостережением.

5 октября около 14:00 киевские телеграм-каналы начали распространять кадры и видео с густым туманом в столице. Вскоре появилось сообщение и от полиции.

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Густой туман в Киеве

Правоохранители призвали водителей придерживаться простых, но действенных советов для безопасной поездки:

  • отказаться от рискованных маневров и скоростной езды;
  • снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
  • увеличить дистанцию между автомобилями;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • во время остановки обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.

Пешеходам в свою очередь советуют:

  • быть внимательными и переходить дорогу только в определенных местах;
  • использовать световозвращающие элементы в одежде.

Киев в тумане / Фото соцсети

Что происходит в столице: смотрите видео

К слову, в течение субботы, 5 октября, в Киеве не стихает дождь. В воскресенье дождливая погода в столице сохранится.