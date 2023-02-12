Могилу Ватутина хотят убрать из Мариинского парка

В Минкультуры считают целесообразным перенести захоронение советского военачальника, генерала Николая Ватутина из Мариинского парка в центре Киева. Решение о переносе могилы зависит от властей Киева.

Для принятия решения о перенесении могилы Ватутина Минкульт должен получить от киевских властей соответствующий запрос и утвержденный законом перечень документов.

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В Минкультуры обещают как можно быстрее запустить процесс

По состоянию на 10 февраля текущего года запросов от столичных властей по перезахоронение Ватутина в Минкульте не получали.

В министерстве уверяют, что запустят процесс "скорейшим образом" сразу после того, как получат предусмотренные законом документы.

В ведомстве напомнили, что могила Ватутина является памятником истории национального значения и занесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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