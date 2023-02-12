Могилу Ватутина хотят убрать из Мариинского парка
В Минкультуры считают целесообразным перенести захоронение советского военачальника, генерала Николая Ватутина из Мариинского парка в центре Киева. Решение о переносе могилы зависит от властей Киева.
Для принятия решения о перенесении могилы Ватутина Минкульт должен получить от киевских властей соответствующий запрос и утвержденный законом перечень документов.
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В Минкультуры обещают как можно быстрее запустить процесс
По состоянию на 10 февраля текущего года запросов от столичных властей по перезахоронение Ватутина в Минкульте не получали.
В министерстве уверяют, что запустят процесс "скорейшим образом" сразу после того, как получат предусмотренные законом документы.
В ведомстве напомнили, что могила Ватутина является памятником истории национального значения и занесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
В Киеве снесли памятник Ватутину: кто это такой
- 8 – 9 февраля в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову, а также генералу Николаю Ватутину. 10 февраля в Мариинском парке была демонтирована часть постамента, на котором стояла скульптура Ватутина.
- В 1920 – 1921 годах Ватутин, будучи курсантом Полтавской пехотной школы, участвовал в боях против отрядов украинских повстанцев на Полтавщине, в частности, в войне против армии УНР.
- Участие в борьбе с украинцами открыло для него путь для военной карьеры. Под его руководством погибли 400 000 советских солдат. В частности, генерал командовал операцией освобождения Киева от нацистов, отличившейся большими потерями.
- Ватутин мобилизовал украинцев в ряды Красной армии и бросал в бой без подготовки и соответствующего вооружения.
- В 1944 году в одном из боев против УПА он был подстрелен в левое бедро. После этого 42-летний Ватутин скончался в киевской больнице от сепсиса, вызванного пулевым ранением.
- Украинский институт нацпамяти включил Ватутина в список отдельных лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий, именами которых названы улицы в Украине.