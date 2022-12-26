В Киеве и 5 областях вводят аварийные отключения света
Источник:Укрэнерго
По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины остается существенным. Также есть ограничения в системе передачи электроэнергии в результате значительных повреждений магистральных сетей.
В связи с этим ко всем областям доведены лимиты потребления. Об этом заявили в Укрэнерго.
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Где вводят аварийные отключения света
Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения:
- в Днепропетровской,
- Запорожский,
- Харьковской,
- Львовской,
- Киевской областях,
- в Киеве.
На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже 9 массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы.
Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.
Укрэнерго, генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.
В то же время, мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и в любых условиях возобновлять работу энергосистемы,
– подчеркнули в Укрэнерго.
В чем проблема с восстановлением энергетической инфраструктуры
Ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что система электросети достаточно большая и каждое звено имеет свои особенности. По его словам, есть такие узлы, которые после повреждений даже не поддаются ремонтным работам. Особенно если ракета или дрон-камикадзе попали именно в нее и разрушили. Тогда ничего невозможно сделать.
Сейчас главная проблема заключается в том, что есть такие узлы, которые нельзя заменить – их нет в США и в Европе, потому что у нас с ними разные системы. И на изготовление этих узлов нужно время – и не 1 – 2 месяца, а около 8 – 9 месяцев.