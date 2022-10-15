По всей территории Украины звучали воздушные тревоги – немедленно отправляйтесь в укрытие

Утром 15 октября в большинстве областей Украины раздались воздушные тревоги. Не игнорируйте сирены и немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

Беспокойным стало утро 15 октября для жителей всей территории Украины. Граждан нашего государства сорвали с кроватей воздушные тревоги, прозвучавшие сначала на Юге, а затем распространившиеся по всей территории.

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Риск угрозы с неба растет

Поскольку в последнее время враг все активнее использует дроны-камикадзе, стоит бояться еще и их, а не только ракет. И пусть первые называют "ракетами для бедных", ущерб они наносят не меньший.

Так что в любом случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Когда раздаются сирены – возьмите с собой чемоданчик с документами, одеждой и продуктами и отправляйтесь к укрытию. Находиться там следует, пока не будет сигнала об отбое. Такой простой алгоритм действий может уберечь вам жизнь.

Отметим, что сначала воздушную тревогу в 06:50 объявили в Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, а также в Херсонской областях. Уже через 10 минут сирены взвыли в Одесской области, а после нее – в Киевской области. Как сообщают в телеграмм-канале monitor, в Киеве раздавались взрывы. Но доподлинно неизвестно, были ли это прилеты или работа ПВО.

После Киевщины карта воздушных "покраснела" в Черкасской, Запорожье, Черниговской, Винницкой, Житомирской. И уже в считанные минуты сирены слышали жители всей территории нашего государства.