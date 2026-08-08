Об этом сообщает 24 Канал.

Какие последствия взрывов?

После 23:00 в Киеве и Днепре была объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных беспилотников врага в направлении Днепра с юго-востока.

В то же время мониторинговые каналы сообщали о нескольких реактивных БПЛА в пределах столицы и Киевской области. Известно, что вражеский дрон летел в райне Борисполя в направлении Киева, по данным ПС ВСУ.

Уже около 23:11 жители Киева услышали взрыв. Впоследствии, ориентировочно в 23:23, – прозвучал еще один.

Приблизительно в то же время взрывы гремели в Днепре. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что громкие звуки связаны с работой сил противовоздушной обороны.

Местные власти призывают оставаться в безопасных местах до отбоя угрозы.

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Напомним, российские войска ударили по Павлограду на Днепропетровщине. В результате атак загорелись частный дом и автомобиль. Известно о по меньшей мере девяти пострадавших, в том числе детях.